Indonesië sluit twee kerken

Indonesische autoriteiten hebben de sluiting van twee protestantse kerken gelast. Dat meldt de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea.

Het gaat om het gebouw van een pinkstergemeente in Yogjakarta. De gemeente bleek niet over de juiste vergunning te beschikken om het gebouw te mogen gebruiken voor kerkdiensten. De andere kerk is de nieuwe kerk van de Family of God Church in Jakarta. Deze kerk moet sluiten omdat hij te dicht bij een moskee en bij een islamitische school staat. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben al te kennen gegeven dat sluiting van beide kerken laat zien dat de autoriteiten in Indonesië niet opgewassen zijn tegen de druk van radicale moslims.