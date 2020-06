Een 14-jarige christelijke jongen is donderdag in India vermoord en in stukken gehakt, vermoedelijk door hindoenationalisten.

Dat berichtte de christelijke mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide dinsdag.

De politie vond delen van Samaru Madkami’s lichaam in een bos bij Kenduguda, in het oosten van India. Na de moord probeerden de daders ook zijn neef en diens vrouw te ontvoeren. Die wisten echter te ontsnappen. De politie heeft vier personen gearresteerd.