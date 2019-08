India verbiedt moslimscheiding

Het Indiase parlement heeft dinsdag een wet aangenomen die een islamitisch echtscheidingsgebruik verbiedt waarbij de man in een mum van tijd van zijn vrouw kan scheiden. Critici zien de wet als een vorm van onderdrukking van minderheden.

Volgens het principe van ”talaq” kan een moslimman direct van zijn vrouw scheiden wanneer hij drie keer het woord talaq (”Ik scheid van u”) tegen haar uitspreekt. Whatsappjes of een e-mail zouden hierbij ook voldoen. De vrouw kan niet op een zelfde manier scheiden van haar man.

Het Indiase hooggerechtshof oordeelde in 2017 al dat drievoudig talaq ongrondwettig was, maar liet de zaak verder over aan het parlement. Het Hogerhuis nam dinsdag de wet aan met 99 stemmen voor en 84 tegen. Eerder had het Lagerhuis al ingestemd met de wet. Nu volgt bij zo’n scheiding een celstraf van maximaal drie jaar en mannen moeten hun ex-vrouw financieel blijven ondersteunen.

De hindoenationalistische Bharatiya Janata Party onder leiding van premier Narendra Modi probeert al jaren het burgerlijk wetboek op diverse punten te wijzigen. Het wetboek bevat nog veel koloniale bepalingen waar het gaat om religieuze minderheden. Modi noemde op Twitter talaq een „verouderde en middeleeuwse gewoonte” en de nieuwe wet „een overwinning voor genderrechtvaardigheid.”

India kent geen uniforme wetgeving op het gebied van huwelijk en scheiding. In de grondwet is vastgelegd dat de verschillende godsdiensten hierin hun eigen religieuze normen mogen hanteren.

Tegenstanders van de wet zijn bang dat de vrijheid van godsdienst steeds meer onder druk komt te staan. Parlementslid Owaisi van een islamitische oppositiepartij bestempelt op Twitter de wet als „een van de vele aanvallen” op de moslims in het land.

De Indiase islamitische vrouwenbeweging BMMA strijdt echter al sinds 2016 voor een verbod op het islamitische scheidingsprincipe. Voorstanders zien de wet juist als een vooruitgang voor de positie van de vrouw.

De meeste islamitische landen, waaronder Egypte, Bangladesh en Pakistan hebben het principe van drievoudig talaq al verboden.