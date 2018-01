Inbrekers beschadigen Dorpskerk Spijk

In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken in de Dorpskerk te Spijk (gemeente Lingewaal). De diensten van de hersteld hervormde gemeente, die hier kerkt, worden de komende weken gehouden in de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem.

De dieven hebben nogal wat vernield en meegenomen, deelt koster Rick de Poorter mee. „Er is veel geweld gebruikt. De middeleeuwse stenen toog boven de voordeur is zwaar beschadigd door breekijzers. Ook de deur zelf, andere deuren en kozijnen van de keuken zijn beschadigd.”

De dieven hebben allerlei apparatuur meegenomen, aldus De Poorter. „De geluids- en zendinstallatie zijn weg, evenals de microfoons, de opladers en de AED. Het is hen echter niet gelukt om de kluis open te breken. Diezelfde nacht is er ook in een woning in Spijk ingebroken. De politie heeft sporenonderzoek verricht.”

Geluidsinstallatie

Zondagmorgen heeft de gemeente gekerkt in het verenigingsgebouw, zondagavond is ze uitgeweken naar de Gomarus Scholengemeenschap. Hier zal ze ook de komende weken kerken. De geluidsinstallatie wordt zo snel mogelijk hersteld, zodat de gemeente over enkele weken weer terecht kan in de Dorpskerk. Herstel van de aangerichte schade kost meer tijd, ook omdat het om een monumentaal bedehuis gaat.