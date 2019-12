In romantische sfeer kerstboodschap niet vergeten

Talloze koren zingen rond Kerst over de herders, de engelen en het Kind in de kribbe. Jongerenkoor Jedaja uit Nieuw-Lekkerland gaf dit jaar zijn eerste Kerstconcert.

Klanken vullen de kerk. Eerst zachtjes, later luider. Mannen voegen zich bij de vrouwen: „Toen is het Licht geboren. Juichende engelenstemmen werden op aarde gehoord.”

Jongerenkoor Jedaja uit Nieuw-Lekkerland –dat bestaat sinds 2014– oefent voor het kerstconcert. Uit veertig kelen klinkt het lied ”Eens was het nacht op aarde” van Pieter Stolk. Muziek die over licht gaat dat doorbreekt in een duistere zondenacht. Kerst komt al even dichtbij.

Het is de tekst die Carla Hak aanspreekt in het lied. De 18-jarige pabostudente uit Groot-Ammers zingt sopraan bij Jedaja. „Dit stuk buit de tekst echt uit. De muziek begint donker en laag. Daarna wordt de melodie krachtig uitgebouwd: dan gaat het over het Licht dat geboren wordt.”

Druk

Carla zingt sinds september op het jongerenkoor. „Ik werd meegetrokken door mijn zus.” In de weken voor Kerst is het koor extra druk, vertelt ze. „We hadden maar drie repetities om de nieuwe stukken in te studeren.” Dat is aardig gelukt, blijkt deze avond tijdens de generale repetitie. Dirigent Ron van Ommen zet hier en daar de puntjes op de i. „Zing de noten vol. Het is wel mooi, maar het moet anders mooi.” De jongelui lachen.

Volgens de sopraan zorgt het oefenen aan kerstrepertoire ervoor dat ze meer bezig is met de boodschap van Kerst. Teksten uit de Bijbel krijgen op deze manier meer waarde. „Ik merk dat ik concreet naar Kerst toeleef. Zoals ik op de basisschool uitkeek naar de kerstviering, zo leef ik nu toe naar het concert.”

Kerst is voor Carla, lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, een belangrijke gebeurtenis. „Ik denk dan aan thuis zijn met familie, gezelligheid, samen naar de kerk gaan. En bovendien: aan de geboorte van Jezus. Ik bid dat Hij in mijn hart geboren mag worden.”

Rond veel kerstmuziek hangt een romantische sfeer: er worden lichtjes aangestoken, koren zingen over een koude winternacht en dieren in de stal. Volgens Carla voegt het romantische aspect iets extra’s toe. „Dat doet wat met mensen.” Leidt het niet af van de boodschap van Kerst? „Dat kan”, denkt ze. „Uitgangspunt van Kerst moet de geboorte van Christus zijn. Het is belangrijk dat die boodschap niet vergeten wordt.”

Gloria

In de meeste liederen die Jedaja zingt tijdens het kerstconcert is weinig romantiek te bespeuren, vertelt Carla. Uitzondering is volgens haar het lied ”Gloria”. „Daar komt iets meer bij kijken: uithalen, herhalingen, hoge stukken, lage stukken. Door de verschillende stemmen wordt het woord Gloria steeds herhaald.”

Tijdens het kerstconcert staat Carla voor de tweede keer met Jedaja op het podium. Het geeft haar „een adrenalinestoot” om voor mensen te zingen. „Als ik zelf naar een concert ga, komt de muziek vaak sterk binnen. Een lied blijft sneller hangen dan een preek. Het zou mooi zijn als de muziek die we zingen, inslaat bij iemand die niet kerkelijk is.”

Ze geniet van het samen zingen met andere jongeren. Jedaja is een interkerkelijk jongerenkoor; de koorleden zijn afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen. Carla ziet dat als een verrijking. „Ik ontmoet op koor veel verschillende mensen. Iedereen haalt uit de muziek wat voor hem of haar belangrijk is. We komen uit verschillende kerken, maar dat telt op koor niet. Samen muziek maken verbindt.”

Het koor zingt nog één keer ”Eens was het nacht op aarde” in zijn geheel. Mannen achter, vrouwen voor. Van Ommen staat druk te zwaaien achter zijn piano. Dan met z’n allen: „Licht! Licht! ’t Licht is geboren!”

Eens was het nacht op aarde

Eens was het nacht op aarde, een diepe, duistere nacht.

De mensen hadden zonde over de aard’ gebracht.

Toen is het Licht geboren, herscheppend kwam Gods Woord.

En juichend’ eng’lenstemmen werden op aard’ gehoord.

De herders hoorden zwijgend dat machtig eng’lenkoor.

Het lied, Gods Evangelie, drong in hun harten door.

Ze mochten woorden horen, ze hebben ’t Woord gezien.

Wat waren ze vol blijdschap en dankbaar bovendien.

En ieder die het hoorde, was vol verwondering:

God is hier komen wonen, Hij werd een sterveling.

Licht! Licht! ’t Licht is geboren!

(Eens was het nacht op aarde, muziek Pieter Stolk, tekst Hennie Roth-Veldman)