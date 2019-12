In memoriam ds. M. Golverdingen: kroniekschrijver van de GG

Preken was zijn liefste werk en elke preek was voor hem een geschenk. Al ruim drie jaar kon hij niet meer preken. Nu hoeft het niet meer. Ds. M. Golverdingen overleed in de nacht van zaterdag op zondag. Hij werd 78 jaar.

Marinus Golverdingen werd op 18 mei 1941 in Stolwijk geboren. Hij volgde de kweekschool in Gouda en werkte in het onderwijs en in het jeugdwerk. Als predikant diende hij de gemeenten ’s-Gravenzande, Utrecht, Slikkerveer, Groningen, Gorinchem, Boskoop en Waarde. Sinds 2011 is ds. Golverdingen met emeritaat.

Dr. M. Golverdingen op 78-jarige leeftijd overleden

Hij schreef onder meer publicaties over ds. G. H. Kersten en Willem Teellinck. Historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten leidde tot zijn scriptie ”Om het behoud van een kerk” (2004), de dissertatie ”Vernieuwing en verwarring” (2014) en de publicatie ”Geschiedenis van een scheuring” (2016). In zijn dissertatie beschreef hij de gebeurtenissen die leidden tot de schorsing van ds. R. Kok in 1950. In ”Geschiedenis van een scheuring” stond de scheuring in 1953 centraal, waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden. Deze publicaties leidden in de breedte van de gezindte tot grote waardering. Hij zag dit onderzoek als zijn levenswerk.

Ds. Golverdingen had ook buiten zijn kerkverband vrienden en broeders. De kerkmuren waren voor hem niet hoog en kerkelijke verdeeldheid zag hij heel concreet als zonde.

Over de Gereformeerde Gemeenten zei hij recent, in een interview in het Reformatorisch Dagblad ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum: „Ik zie mijn kerkverband als een deel van Sion. Niet meer en niet minder. De Heere heeft mij daar een plaats en een taak gegeven. Ik voel mij door genade een vriend en een metgezel van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen.”

Dr. Golverdingen werd vaak gekozen tot lid van het moderamen van de generale synode, waarin hij functioneerde als eerste en als derde scriba. Van 1981 tot 2003 was hij voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Het laatste wat ds. Golverdingen kon doen, was het schrijven van een hoofdstuk in het recent verschenen ”Handboek voor gereformeerd Kerkrecht”.

In de laatste maanden van zijn leven overdacht ds. Golverdingen veel het maatschappelijk en kerkelijk leven, zei hij: „Het gaat niet goed met deze wereld. Maar de Schrift reikt op zo veel plaatsen stof tot overdenking aan over het komende Koninkrijk. Het gaat met deze wereld niet goed. Maar met de Kerk gaat het goed. Want God regeert.”

