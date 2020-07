In Frutigen gaat Nederlandse kerkdienst wél door

De meeste Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland zijn geschrapt vanwege het coronavirus. Ds. D. J. Budding kreeg echter groen licht om in het Zwitserse Frutigen vakantiekerkdiensten te organiseren.

Het is de dag voordat de hervormde emeritus predikant uit Nunspeet voor enkele weken naar Zwitserland hoopt te vertrekken, maar naar eigen zeggen is er van vakantiestress geen sprake. Lachend: „Mijn vrouw is aan het inpakken.”

Het gaat allemaal wat anders dit jaar, vertelt hij. Gewoonlijk is hij niet bij de organisatie van de vakantiekerkdiensten betrokken. Wel preekt hij ieder jaar verschillende zondagen in Frutigen, een groot dorp met 6000 inwoners. Toen hij zich afvroeg of de Nederlandse diensten doorgang zouden vinden, was het contact snel gelegd. Een bevriende koster vroeg wat rond en belde ds. Budding terug met de mededeling dat hij toestemming had om Nederlandstalige diensten te houden. Zonder al te veel beperkingen. „Mogen we dan gewoon zingen? vroeg ik. Ook dat was geen probleem.” De enige voorwaarde is dat kerkgangers zich registreren zodat contacten gemakkelijk te herleiden zijn. „Ik heb het nadrukkelijk nagevraagd, het verwonderde me wel een beetje.”

In voorgaande jaren zat de kerk in het hoogseizoen vol, vertelt de Veluwse predikant. Dan zaten er al gauw 350 mensen bij elkaar. Hij vermoedt dat er komende zondag, als hij voorgaat, niet meer dan honderd mensen zullen zijn. Afgelopen zondag waren het er zestig.

Hoewel hij dus weinig instructies van de evangelisch-reformierte kirche kreeg, is hij van plan om bij de ingang te staan om bezoekers te instrueren bij het innemen van hun plaats. Zijn zoon, die ook predikant is en eveneens zal voorgaan, helpt hem hierbij.

In Zwitserland mogen sinds 22 juni duizend mensen samenkomen. Volgens het protocol van de Evangelisch-reformierte Kirche in Zwitserland (EKS), ligt de verantwoordelijkheid bij ”instellingen en individuen”, niet zozeer meer bij de staat. Wel blijven de regels voor afstand en hygiëne gelden.

Ds. Budding: „Als samenkomen in een kerkgebouw niet mogelijk was geweest, had ik een locatie buiten gezocht en de regels gehanteerd die wij hier in Nederland gewend zijn.” Nu gaat de predikant mee in de werkwijze van de lokale gemeente.

Bang voor besmetting is hij niet. „Ik preek hier ook elke zondag. Ik kom met zo veel mensen in aanraking. Je kunt overal besmet worden. Mijn leven ligt in Gods hand.”

Voor 16 augustus zoekt ds. Budding nog een voorganger en komende zondag, 26 juli, zit hij zonder organist. Wie wil, mag zich melden.

www.kerktijden.nl/buitenland