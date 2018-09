„In de kerk heeft ieder tegenwoordig zijn eigen mening”

De Protestantse Kerk in Nederland laat een versnipperd beeld zien, stelt ds. H. Spoelstra van de Waalse kerk te Amsterdam. „Ieder heeft er zijn mening.”

In de kerk aan het Walenpleintje wordt woensdagavond een debat georganiseerd over gezag en verzet. Op deze bijeenkomst wordt de tweede van vier lezingen gehouden onder de gezamenlijke titel ”Dwarsliggers in domineesland.” De auteurs Willem van Bennekom en Nelleke Noordervliet gaan met elkaar in gesprek. De kernvraag is: ”Wat motiveert verzet?”

Autonomie

Van Bennekom, schrijver en oud-rechter, houdt een lezing over de geschiedenis van de Waalse kerk. Schrijfster Nelleke Noordervliet vertelt dat zij afscheid nam van de Rooms-Katholieke Kerk omdat ze vond dat haar autonomie in het gedrang kwam. „Hoe kan een kerk ruimte bieden aan de autonomie van de gelovigen?”

Ds. Spoelstra, predikant van de Waalse kerk, gaat na de pauze op de vraag van Noordervliet in. Hij stelt dat de autonomie van de gelovigen vroeger inderdaad niet serieus genomen werd en dat die tijd inmiddels voorbij is. „De synode van de Protestantse Kerk durft zich bijna niet meer uit te spreken vanwege de gevarieerdheid van standpunten”, zegt hij.

De predikant vervolgt met de opmerking dat de meningen van de kerkgangers sterk uiteenlopen. „Als ik in de kerkdienst rondloop met de microfoon en ik vraag hoe mensen denken over Jezus, gelooft de een in de verzoening door Jezus terwijl een ander antwoordt dat Jezus alleen maar een voorbeeld is.”

Van Bennekom merkt op dat de Nederlandse kerken zich tijdens de oorlog duidelijk uitspraken tegen de Duitsers en daarmee aan gezag wonnen. „Zou de kerk dat ook nu nog kunnen?” Ds. Spoelstra ziet dat niet gebeuren. „Vroeger lagen de meningen in de gereformeerde kerk vast. Nu heeft ieder zijn eigen mening.”

Op de vraag van Noordervliet wat de kerk toevoegt, antwoordt de predikant dat het vooral gaat om bezinning op de gezamenlijke levensvragen. „Het is belangrijk om vragen te stellen, meningen uit te wisselen, samen te zijn en te handelen vanuit het eigen geweten.”

Ds. Spoelstra ziet dat jonge christenen zich vaak bezighouden met kwesties als het milieu. Zij maken zich zorgen over de toekomst van de aarde, terwijl oudere generaties zich daarover minder druk lijken te maken. Noordervliet stelt in een reactie dat mensen tegenwoordig zelf in opstand mogen komen, terwijl de Opstand tegen Spanje nog vanuit de gezagsdragers kwam. „Het gaat om de emotie vanbinnen. De kar van de revolutie gaat verder. Het is de hoogste tijd voor iets nieuws.”