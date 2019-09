In Ambacht is de Petrakerk gerenoveerd

Op zondag 1 september is de Petrakerk van de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht weer in gebruik genomen. De verandering is groot. Daar is aan de buitenkant weinig van te zien, aan de binnenkant des te meer.

Keken de kerkgangers vóór de renovatie tegen een muur van roodbruine bakstenen aan, nu is de wand wit gestuukt. Donkerbruine kerkbanken op de begane grond zijn vervangen door nieuwe opklapbare banken in een lichte beukenkleur. De preekstoel en de lezenaar zijn daarop aangepast en zijn met hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur uitgevoerd.

Een deel van de kerkzaal kan door middel van een vouwwand worden afgescheiden. „Doordeweeks is er ruimte nodig voor clubs en vergaderingen. Elke zondag gaat de vouwwand weg en worden er stoelen neergezet, die naar verwachting allemaal bezet worden”, zegt gemeentelid en bouwmanager Wim de Jong.

Duurzaamheid

Het aantal zitplaatsen is met zo’n 1500 ongeveer gelijk gebleven. Het gedeelte achter de vouwwand kan 130 mensen bergen. Op de begane grond zijn ruim 850 zitplaatsen en op de beide galerijen is plaats voor meer dan 500 mensen.

De totale kosten van de renovatie bedroegen circa 2 miljoen euro. Een deel daarvan ging op aan achterstallig onderhoud aan daken en gevels. De vloer is betegeld, terwijl de kerkbanken op de begane grond vervangen zijn.

Duurzaamheid is een issue. Op het dak van de kerk zijn zonnepanelen geplaatst. De opgewekte energie wordt opgeslagen in accu’s. „De elektriciteit wordt de hele week opgewekt, terwijl die voor een groot gedeelte op zondag wordt gebruikt”, verklaart De Jong. „Het is handig om elektriciteit op te slaan. Naar verwachting leveren de zonnepanelen 50 megawatt per jaar.”

Ridderkerk

De zonnepanelen passen bij het beeld van een fietsende gemeente dat men zich de laatste maanden aangemeten heeft. De gemeente kerkte tijdelijk in het gebouw van de gereformeerde gemeente van Ridderkerk. ’s Zondags ging men daar massaal, met ongeveer duizend fietsers, naartoe. „Het merendeel van de kerkgangers komt uit Hendrik-Ido-Ambacht en directe omgeving”, zegt ds. M. H. Schot, sinds 2016 predikant van de gemeente. „De kerkenraad heeft opgeroepen te blijven fietsen, ook omdat er weinig parkeerruimte is.”

De predikant verwondert zich over de snelheid waarmee de verbouw is gegaan. „In februari werd besloten tot renovatie. Toen was er nog geen aannemer bekend. Vanaf dat moment is alles op tijd verlopen. Het was een heel strakke planning.”

Niet alles is anders geworden. De twee Bijbelteksten in de kerkzaal zijn gebleven. De eerste bevindt zich achterin, op een wat onopvallende plaats. Deze tekst verklaart de naam van de kerk: „En Ik zeg u, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).

De andere steen is ingemetseld in de muur vlak bij de kansel. Er staat: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Over de laatste tekst preekte ds. Schot bij de opening van de vernieuwde kerk op 1 september.

De Getrouwe

De predikant: „De kerk is vanbinnen compleet veranderd en vernieuwd. Ook in de maatschappij verandert veel, maar Jezus Christus verandert niet. Hij blijft Dezelfde, de Onveranderlijke. Zo staat het ook in het boek Openbaring: Hij is Degene Die is en Die was en Die komen zal. Hij blijft getrouw en Hij zorgt voor Zijn kerk. Christus regeert de kerk tot aan de wederkomst. Dat is een grote troost.”

„We wilden in het dorp blijven”

De gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht is geïnstitueerd op 21 september 1931. De gemeente kwam eerst samen in een verbouwde schuur aan de Dorpsstraat. In 1936 werd een kerk gebouwd aan de Kerkweg. In 1974 werd op dezelfde plaats een grotere kerk gebouwd, het huidige kerkgebouw. Door sterke groei van de gemeente werd het gebouw in 1994 uitgebreid met ruim 400 zitplaatsen. Plannen voor de bouw van een nieuwe kerk elders gingen in 2016 op het laatste nippertje niet door. Een van de redenen was dat de kerk dan aan de rand van het dorp zou komen. „We willen graag in het dorp blijven”, zegt ds. M. H. Schot. Uiteindelijk is besloten tot renovatie van het bestaande kerkgebouw.