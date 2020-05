Imam betwijfelt bekering van gegijzelde vrouw

De bekering tot de islam van een Italiaanse vrouw in gevangenschap roept vragen op over de vrijwilligheid ervan.

Silvia Romano, de Italiaanse hulpverlener die afgelopen zaterdag na een gevangenschap van achttien maanden bevrijd werd in Somalië, zegt zich spontaan tot de islam te hebben bekeerd. Haar bekering zou zijn gebeurd na het lezen van de koran die ze van haar ontvoerders kreeg.

Maar Asfa Mahmoud, directeur van een belangrijke moskee en islamitisch gemeenschapscentrum in Milaan, betwijfelt of de bekering wel zo vrijwillig was. „Ik weet niet precies wat er met haar is gebeurd, maar wel dat ze anderhalf jaar lang in een zeer gevaarlijk land heeft gewoond en in de handen was van een groep terroristen die banden heeft met Al Qaeda. Zij prediken zaken die wij afwijzen. De islam is voor vrede, zij verwerpt geweld, oorlog, ontvoeringen en moordenaars. Hoe kun je in die context geloven in een oprechte bekering?” zegt hij tegen het dagblad La Repubblica.

Mahmoud gelooft niet dat alleen het lezen van de koran kan leiden tot bekering. „De koran is geen boek dat gelezen en begrepen kan worden zonder een gids, zonder commentaar en zonder interpretaties.”

Volgens de pastoor van de rooms-katholieke kerk in de buurt waar de familie van de ontvoerde vrouw woont, heeft Romano zich na haar pubertijd van de kerk afgewend. „Misschien was de koran het eerste religieuze boek dat ze serieus las en heeft zij zichzelf overtuigd omdat ze omringd was door zeer gelovige mensen. Ik heb in ieder geval het grootste respect voor haar keuze,” zegt de priester tegen persbureau Adnkronos.

De bekering van de 25-jarige Romano wordt niet door iedereen gewaardeerd. De rechts-populistische krant Libero bracht maandag een artikel over de vrijlating met als kop: ”We hebben een moslim bevrijd”. Er is ook kritiek op de regering, die zich in de communicatie rond de terugkomst van Romano zou hebben laten misbruiken. „De beelden van Romano die in Rome uit het vliegtuig stapt met een islamitische hoofddoek op en met een Somalisch kledingstuk aan dat moslimvrouwen dragen, vormen een fantastisch propagandasucces voor Al-Shabaab en het islamitisch extremisme”, schrijft Gianandrea Gaiani, directeur van Analisi Difesa, een online tijdschrift over militaire aangelegenheden.