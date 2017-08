„Ik wil christenen aanvallen”

De man die op 28 juli in Hamburg-Barmbek met een mes iemand doodde en zeven anderen verwondde, had christenen als doelwit uitgekozen. Dat riep hij volgens een ooggetuige onmiddellijk na zijn daad, meldt het online platform Focus.de. Toen een groep mannen de dader overmeesterde, zou hij in het Arabisch hebben geroepen: „Ik wil jullie niets doen, ik wil de christenen aanvallen.”

De 26-jarige Ahmad A. was in maart 2015 als vluchteling naar Duitsland gekomen. Daarvoor had hij in Noorwegen, Zweden en Spanje gewoond.