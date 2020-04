IFES zet missionaire poot op met stadskloosters en leerhuizen

De christelijke studentenvereniging IFES Nederland slaat haar missionaire vleugels uit. Dr. ir. Cors Visser wordt ”abt-pionier” van een nieuwe poot die zich specialiseert in het oprichten van stadskloosters en leerhuizen. „Er is behoefte aan rust en ritme.”

Visser (44) heeft elf jaar gewerkt als directeur van ForumC, een organisatie die zich bezint op de vragen rond geloof en wetenschap. ”Abt-pionier” is een nog nooit gemunte naam voor iemand die gaat pionieren met kloosters.

Visser: „IFES heeft altijd twee poten gehad: het nationale studentenwerk, waar verschillende studentenverenigingen bij aangesloten zijn, zoals CSFR en Ichthus, en het internationale studentenwerk. Het missionaire werk wordt nu een derde poot.”

Vissers taak zal vooral inhoudelijk zijn in het verkennen van de mogelijkheden om op korte termijn zo’n twee of drie stadskloosters op te zetten, meest in de grote steden. „Het is de bedoeling dat die kloosters zo’n 50 studenten zullen herbergen, waarbij ook twintigers zullen aanhaken.”

Verder wil IFES leerhuizen ontwikkelen waarin allerlei onderwerpen aan de orde komen die de kern van het geloof verwoorden in de huidige cultuur. Er is een toegenomen interesse in kloosterspiritualiteit, aldus Visser. „Vooral in studentenkringen verwacht ik belangstelling. Er is in het algemeen behoefte aan stilte en spiritualiteit, aan rust en ritme in een kloosterachtige setting. De huidige coronacrisis is een gelegenheid voor veel mensen om zich te bezinnen op de vraag waarvoor ze nu eigenlijk leven. Kortom, hier is een gat in de markt.”

Studenten groeien op in een klimaat waarin het irrationeel is om te geloven. Ben je christen, dan ben je anti-wetenschappelijk. Wordt dit niet een moeilijk verhaal?

„Dat is de ene kant van het verhaal. Er is een nieuwe generatie gekomen die werkelijk nul kennis heeft van het christelijk geloof en die ook geen antipathie heeft, maar juist nieuwsgierig is. Mijn ervaring is dat je uitstekend kunt aansluiten bij de diepe levensvragen. Voor veel mensen is het wel een volstrekt vreemd idee dat het christelijk geloof je hele leven stempelt en niet maar iets is van een liefhebberij.”

Visser hoopt ook gebruik te maken van de inbreng van christen-filosofen als Emanuel Rutten, Jeroen de Ridder en Rik Peels, die flink aan de weg timmeren. „Ze zullen ongetwijfeld hun rol spelen in de leerhuizen. Het zijn mensen die goed in hun vak zijn, overtuigd gelovig en ze hebben ook nog eens een goed verhaal.”

Te weinig lef

Visser vindt het jammer dat christenen zo weinig van zich laten horen in het publieke domein. „Toen we eens contact zochten met debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam reageerden zij direct enthousiast en zeiden: We zien hier nooit christenen, welkom! Christenen hebben te weinig lef hebben om het podium te beklimmen. Laat weten wat je te melden hebt. Maar vergeet nooit nieuwsgierigheid naar de drijfveren van mensen. Want veel levensvragen delen wij met niet-christenen en dat biedt aanknopingspunten voor een grondig gesprek.”