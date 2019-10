Ierse bisschop wijst yoga af als „onchristelijk”

De Ierse bisschop Alphonsus Cullinan waarschuwt voor het onderwijzen van yoga en mindfulness op scholen. Dat meldde de Vlaamse nieuwsdienst Kerknet donderdag.

De bisschop wijst de yogalessen in sommige van zijn scholen af, vooral als dat gebeurt tijdens de lesuren godsdienst. Praktijken zoals yoga stellen het hart niet open voor God, stelt hij. „Geef hen christelijke mindfulness en in plaats van hersenloze meditatie, contemplatie waarin Christus centraal staat. Dat stelt ons in staat om ons beter bewust worden van de aanwezigheid en de liefde van Christus.”