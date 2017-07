ICRC bestaat sinds 1981

De International Conference of Reformed Churches (ICRC) werd in 1981 opgericht op initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Free Church of Scotland.

Het aantal leden van de ICRC bedraagt 32. De kerken zijn van bijna alle contintenten afkomstig. Vanuit Nederland zijn naast de GKV ook de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) lid.

Het Canadese Jordan, in Ontario, is voor de ICRC een geschikte locatie om samen te komen. Veel van de lidkerken bevinden zich in deze Niagara-regio, zoals de Canadian Reformed Church, United Reformed Churches, Free Reformed Church in North-America en de Heritage Reformed Churches.

Namens de CGK zijn afgevaardigd ds. L. A. den Butter, prof. dr. A. Huijgen, ds. W. N. Middelkoop en ds. J. W. Wüllschleger. Vanuit de GKV zijn aanwezig dr. M. H. Oosterhuis, ds. J. M. van Leeuwen, Ria Nederveen (in verband met de toekomstplannen voor het verdiepingstijdschrift Lux Mundi) en Ko Serier (als lid van de Deaconal Committee van de ICRC).

Hoofdsprekers zijn ds. Hiralal Solanki (India), dr. Derek Thomas (VS), dr. Matthew Ebenezer (India) en dr. Joel Beeke (VS).