Ichtuskerk gg Boskoop wordt verbouwd

De Ichtuskerk van de gereformeerde gemeente (GG) in Boskoop wordt komend voorjaar verbouwd.

De ledenvergadering en de kerkenraad hebben onlangs ingestemd met de verbouwing. De gemeente laat weten dankbaar te zijn dat na een intensief voorbereidingstraject er een beslissing is genomen waar breed draagvlak voor is.

Bij de verbouwing wordt de kerkzaal uitgebreid. Er komen in de nieuwe situatie 885 zitplaatsen. Verder worden er twee grote zalen, een nieuwe entree en een ruime ontmoetingshal bijgebouwd. Ook komen in dit nieuw te bouwen gedeelte de consistoriekamer, een nieuwe keuken en een opbaarruimte. Verder zal de inpandige kosterswoning gerenoveerd worden.

De afgelopen jaren is de gemeente sterk gegroeid. Bij de verbouwing wordt ook rekening gehouden met toekomstige groei. „Veel jonge echtparen van buiten de gemeente vestigen zich in Boskoop of Waddinxveen. In de regio is een ruim aanbod van alle soorten reformatorisch onderwijs”, aldus de scriba.

De gemeente, die in 1934 geïnstitueerd is, telt op dit moment ruim 860 leden en wordt gediend door ds. J. J. Tanis. Sinds 1968 komen de kerkgangers samen in de Ichtuskerk.