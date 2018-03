International Christian Fellowship (ICF) Alblasserwaard gaat verhuizen van Sliedrecht naar Papendrecht. De bijeenkomsten worden vanaf 1 april gehouden in het gebouw van de vrije baptistengemeente in Dordrecht.

ICF Alblasserwaard begon in februari 2017 in het gebouw van het Griendencollege te Sliedrecht met interculturele vieringen, vertelt Gert-Jan van Dommelen, voorzitter van het bestuur. De bestuursleden komen uit zeven kerken in de Alblasserwaard. De betrokkenen hebben elkaar gevonden in „het verlangen om vluchtelingen te bereiken met de liefde van de Heere Jezus”, zegt Van Dommelen.

Het aantal aanwezigen tijdens de maandelijkse vieringen die ICF Alblasserwaard organiseert, varieert van 250 tot 350. Onder hen bevinden zich Nederlanders en migranten uit diverse landen, onder wie een groot aantal moslims.

Het wordt de laatste jaren lastiger om vluchtelingen te bereiken, signaleert Van Dommelen. „Vroeger was het gemakkelijk om in asielzoekerscentra op bezoek te gaan. Nu moeten we ons inspannen om de statushouders te bereiken. Een ander probleem betreft de vele verschillen tussen culturen waarmee we te maken krijgen. We weten ons echter geroepen om het werk te blijven doen.”

Tijdens een samenkomst worden er liederen in verschillende talen gezongen, is er Woordverkondiging en soms een getuigenis. Er wordt een apart kinderprogramma georganiseerd en na afloop eet men samen.

„We hopen dat de tijd komt dat er wekelijkse diensten gehouden zullen worden, maar zover is het nu nog niet”, aldus Van Dommelen.

icfalblasserwaard.nl