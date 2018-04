Stichting Hulp Vervolgde Christenen kan dankzij nieuwe technieken microbijbels in Noord-Korea verspreiden die nog kleiner zijn dan eerdere versies. Dat meldde de organisatie dinsdag op haar site.

HVC wil voorkomen dat de Bijbels worden onderschept of in beslag genomen. In het verleden werden Bijbels in het communistische land onder meer verspreid via heliumballonnen, radio’s en USB-sticks.