HVC in Irak vlog #3: schrijnende verhalen van Jezidi-vrouwen

Verkracht, meerdere keren getrouwd en vernederd. Jezidi-vluchtelingen in het noorden van Irak hebben verschrikkelijke ervaringen met IS. Dominee Marten in Ba’adra vertelt erover in deze derde vlog van stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Vrijwilligers, projectleiders en partners van HVC bezoeken het noorden van Irak. In een aantal vlogs nemen ze je mee op deze reis. In deze derde aflevering bezoeken ze Ba’adra waar HVC een bakkerij runt. Dominee Marten gaat met Jezidi-vrouwen in gesprek over hun gruwelijke ervaringen met IS. De begeleiding van deze vrouwen en meisjes is een van de andere projecten van HVC.