Humanistisch Verbond wil overleg met kerken over gedragscode homopastoraat

Het Humanistisch Verbond wil een gedragscode voor homopastoraat opstellen in overleg met andere levensbeschouwelijke en religieuze koepels. Een plan hiervoor ligt nu bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat meldt het Humanistisch Verbond op zijn website.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vroeg het Humanistisch Verbond vorige week het voortouw te nemen in het opstellen van een gedragscode, nadat onderzoekers van de bureaus Beke en Ateno stelden dat vijftien organisaties in Nederland conversietherapie –ook wel homogenezingstherapie genoemd– toepassen. Daaronder verstaan de onderzoekers het geheel van praktijken die door aanhoudende, bewuste inspanningen gericht zijn op verandering van niet-heteroseksuele gerichtheid. Deze activiteiten kunnen expliciet gericht zijn op daadwerkelijke verandering, maar ook impliciet op onderdrukking of ontmoediging van (de praxis van) seksuele gevoelens.

„Het zijn kleine, maar schokkende aantallen”, aldus het Humanistisch Verbond. De gedragscode moet er volgens de organisatie voor zorgen „dat niemand meer blootgesteld hoeft te worden aan enige vorm van conversietherapie.”

Richtlijn

Het Humanistisch Verbond benadrukt als „zendende instantie” dat hij geen „richtlijn voor de kerken” opstelt. „Daarnaast staat het elke organisatie natuurlijk vrij om de gezamenlijk opgestelde gedragscode niet te ondertekenen.”

Vanuit de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie en SGP klonk vorige week kritiek op de keuze van minister De Jonge om het Humanistisch Verbond te vragen de gedragscode op te stellen. De fracties van D66, PvdA en GroenLinks hadden de minister in mei 2019 met een motie gedwongen om nader onderzoek naar de conversiepraktijken te laten doen.

