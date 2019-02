Hulpprediker J. van Asselt (PKN) overleden

Hulpprediker J. van Asselt uit Woudenberg is op 5 februari op 76-jarige leeftijd overleden.

Dat berichtte De Waarheidsvriend (orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) donderdag.

Jacob van Asselt werd op 19 november 1942 in Woudenberg geboren. Sinds 1980 was Van Asselt bevoegd om het Woord te bedienen in de zondagse erediensten. Hij diende diverse gemeenten als hulprediker. Van Asselt vervulde preekbeurten onder andere op locaties van verpleeghuis Norschoten. Ook was hij jarenlang ambtsdrager van de hervormde gemeente te Woudenberg. Verder was hij lid van de commissie Steunfonds van de Gereformeerde Bond, ten dienste van kleine gemeenten. Ook vervulde hij functies als het voorzitterschap van de afdeling van de Gereformeerde Bond te Leusden. In 2006 werd Van Asselt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

De begrafenis heeft dinsdag te Woudenberg plaatsgevonden.