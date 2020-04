Hulplijn in Apeldoorn voor kwetsbare inwoners - en andere initiatieven

Stiltecentrum

Licht voor Dordt, een hulpactie van Dordtse kerken en organisaties, heeft vrijdag een mobiel stiltecentrum geopend op de parkeerplaats bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. In het stiltecentrum –een witte tent van zes meter lang en drie meter breed– kunnen bezoekers van het ziekenhuis even bijkomen. Coördinator Wiebe van Horssen: „Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor en zijn desgewenst beschikbaar voor gesprek of gebed.” Het stiltecentrum is dagelijks open van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Avondwijding

Predikanten uit verschillende kerken in Nijkerk verzorgen in deze week voor Pasen avondwijdingen in de Kruiskerk te Nijkerk. De predikanten J. den Boer (CGK), J. H. Lammers (PKN), E. van den Noort (PKN), A. Postma (GKV), T. C. Verhoef (PKN) en E. H. Egberts (PKN) verzorgen de bijeenkomsten. De uitzendingen zijn te volgen via de website van A1 Mediagroep, de lokale omroep voor de gemeenten Nijkerk en Barneveld.

Preektraining

Voorgangers preken momenteel noodgedwongen voor de camera. Hoe preek je voor een lege kerk? Hoe kom ik natuurlijk over? Hoe kijk ik in de camera? Hoe creëer je interactie met de thuisgemeente? Deze en andere vragen bespreekt Paulien Vervoorn, trainer bij Geloofwaardig Spreken, via Zoom. Maandag startte de eerste training.

Vlaggen

Een vlag met de opdruk ”Geef nooit op! Er is altijd hoop” hangt momenteel op verschillende plekken in Leeuwarden. De vlag is een initiatief van ds. Alfons van Vliet, predikant van de protestantse wijkgemeente De Fontein. Een deel van de opbrengst van de vlaggen gaat naar de Voedselbank. De vlaggen zijn te bestellen via info@dekker.frl

Nederland Zingt

De Evangelische Omroep stelt tientallen opnames van Nederland Zingt-liederen beschikbaar. Het materiaal is bedoeld voor gebruik in een digitale kerkdienst. De liedlijst wordt de komende weken voortdurend ververst en aangevuld. De liederen zijn gratis te downloaden op de website.

Raamposter

De kerkbode van de hervormde gemeente in Elburg bevat deze week een raamposter op A3-formaat. De poster, gemaakt door een gemeentelid, kan ingekleurd en opgehangen worden. De tekst erop luidt: ”Hij zorgt voor u”. Het initiatief is bedacht naar aanleiding van een recente preek met als onderwerp ”Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u.”

Paasgroetactie

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verlengt de jaarlijkse Paasgroetenactie tot en met 24 april. De actie, waarbij gedetineerden bemoedigd worden door middel van een kaart, duurt langer omdat er vanwege de coronacrisis in de kerken minder aandacht aan besteed kon worden. De kaarten worden doorgestuurd naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland.

Podcastserie

Ontwikkelingsorganisatie Tear brengt een nieuwe podcastserie uit, getiteld ”Verhalen van Veerkracht.” Directeur Minella van Bergeijk gaat daarvoor met bekende christelijke personen in gesprek over de coronacrisis. De podcast is te beluisteren op de site van Tear en via podcastapps.

Hulplijn

Vijftien kerken in Apeldoorn hebben de handen ineengeslagen en samen een lokale hulplijn geopend. De hulplijn is bedoeld voor kwetsbare mensen die hulp zoeken in de coronacrisis. Vrijwilligers uit de kerken staan klaar om boodschappen te doen, te helpen met Skype of een luisterend oor te bieden. Het nummer is 055-3010548.

Vloerverwarming

De hervormde gemeente in Otterlo vervangt de leidingen van de vloerverwarming van de dorpskerk. De banken en de vloer moeten uit de kerk. Het geplande onderhoud is naar voren gehaald omdat de kerk momenteel niet gebruikt wordt. „De aanleiding is natuurlijk niet goed, maar het is mooi dat dit nu zo geregeld kan worden”, aldus de kerkrentmeesters.