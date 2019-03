Huiskerk in Peking in de ban

De protestantse Shouwang-kerk in Peking (China) moet haar deuren sluiten.

Dat meldde mensenrechtenorganisatie ChinaAid donderdag. Volgens de Chinese autoriteiten vinden er illegale religieuze activiteiten plaats. China kent officieel godsdienstvrijheid, maar alleen bij de overheid geregistreerde kerken zijn toegestaan.

De Shouwang-gemeente wilde zich in 2006 laten registreren, maar dat werd toen afgewezen. De huiskerk is een van de grootste in Peking. Al sinds 2008 houdt de overheid haar in de gaten.