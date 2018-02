Huis van Vrede Utrecht wil moskee kopen

Het gemeentestichtingsproject Huis van Vrede in de Utrechtse wijk Kanaleneiland wil van plek ruilen met een Turkse moskee. „Op dit moment is onze kerk gehuisvest in een bibliotheekgebouw. Dat huren we van de gemeente Utrecht”, zegt voorganger Henk Bouma.

„We betalen nogal een flink bedrag aan huur voor de ruimte die eigenlijk te groot is voor ons. De moskee een paar honderd meter verderop groeit en zoekt een ander onderkomen. Het is de bedoeling dat de moskee de bibliotheek van de gemeente Utrecht koopt en dat Huis van Vrede de moskee koopt.”

De verhuisoperatie heeft nog wel wat voeten in de aarde. „Het benodigde bedrag is ongeveer 500.000 euro. Huis van Vrede heeft naar verhouding weinig draagkrachtige leden. We kunnen 250.000 euro lenen als we zelf een even groot bedrag bijeenbrengen. Daar zijn we druk mee bezig.”

Huis van Vrede is verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Het aantal bezoekers van de zondagse diensten bedraagt ongeveer 120 en groeit. Van hen heeft ongeveer de helft een moslimachtergrond. Bouma: „Het is mooi dat een groep mensen die zich vroeger ”de moskee” noemde zich nu ”de kerk” noemt.”