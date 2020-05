Uitgever Royal Jongbloed heeft ruim 4000 exemplaren gedrukt van de Herziene Statenvertaling (HSV) met het Gereformeerd Kerkboek.

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) en De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) hadden om deze uitgave gevraagd. In de nieuwste uitgave van het maandblad Weerklank werd vermeld dat de nieuwe exemplaren, in zes verschillende uitvoeringen, medio maart in Dalfsen zijn gedrukt en inmiddels zijn gesorteerd en gedistribueerd naar de verschillende kerkelijke gemeenten.