HRW: „Lesboeken Saudi’s vol haat tegen christenen”

Boeken voor godsdienstonderwijs op scholen in Saudi-Arabië bevatten hatelijke en opruiende taal over niet-islamitische godsdiensten en over niet-soennitische stromingen in de islam. Dat concludeert mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een deze week gepubliceerd artikel.

HRW nam verschillende lesboeken uit het schooljaar 2016-2017 onder de loep. Die bevatten volgens de organisatie schadelijke teksten over sjiitische en soefistische moslims, terwijl Joden en christenen worden weggezet als ongelovigen, met wie moslims zich niet moeten inlaten.

HRW stelt vast dat de Saudische overheid, ondanks allerlei beloften, niets doet tegen het in stand houden van dergelijke lesstof. „Al vanaf het allereerste schooljaar wordt kinderen aangeleerd dat ze iedereen moeten haten die een ander geloof heeft”, aldus een woordvoerder van HRW.

De mensenrechtenorganisatie deed ten behoeve van een nog te verschijnen rapport onderzoek naar het verspreiden van haattaal door Saudische geestelijken. Daarbij werden ook de godsdienstmethoden beoordeeld.