HRC zet proces voort in samengaan met FRC

De Heritage Reformed Churches (HRC) in Noord-Amerika zetten de dialoog met de Free Reformed Churches in North-America (FRC) voort, met het oog op een „toekomstig samengaan” van beide denominaties.

Dat besloot de synode van de HRC, die deze week in het Canadese Dundas vergaderde. De bidstond werd geleid door dr. J. R. Beeke (HRC) en ds. P. Van der Meyden (FRC). De FRC zijn de zusterkerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Tijdens de vergadering werden de groeten overgebracht van de FRC (die deze week in hetzelfde gebouw haar synode houdt), de United Reformed Churches en de Canadian Reformed Churches.

De synode van de HRC intensiveerde de correspondentierelatie met de Bible Presbyterian Church (BPA) en Reformed Presbyterian Church of North America (RPCNA). De revisiecommissie van de psalmen (Psalters) presenteerde een proeve van de eerste 100 psalmen. De synode stemde in met de voortgang van het werk.

De studenten van de HRC aan het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids werden bevorderd tot het tweede jaar. Student Simon Yin werd toegelaten tot predikant in de HRC en is beroepbaar vanaf 1 april volgend jaar, waarna hij zal werken onder Chinezen.

Een commissie is ingesteld om een studierapport te schrijven over echtscheiding en hertrouwen. Het moderamen van de synode bestond uit ds. Bartel Elshout (preses), ds. David Lipsy (vice-preses), ds. Foppe Van der Zwaag (scriba) en ouderling Bill Klyn (penningmeester).