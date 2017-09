Houtman weer hoogleraar judaïca PThU

Prof. dr. Dineke Houtman is herbenoemd als hoogleraar judaïca aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Houtman (1956) was aan de PThU werkzaam als universitair docent semitische talen en rabbinica; eerst in Kampen, later in Amsterdam. Daarnaast werd ze in 2007 bijzonder hoogleraar judaïca met bijzondere aandacht voor joods-christelijke relaties.

In december vorig jaar nam ze afscheid van de PThU. In maart kon de leerstoel die uitgaat van de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek opnieuw ingesteld worden. Met terugwerkende kracht is Houtman per 1 januari herbenoemd voor een derde periode van vijf jaar.