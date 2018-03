House of Joy van start in Harderwijk

De werkgroep Kerk en Vluchtelingen in Harderwijk is recent gestart met het House of Joy, een opvangplek voor vluchtelingen. Voorbeeld is House of Joy in Luttelgeest.

„We willen asielzoekers een ruimte bieden waar ze welkom zijn”, zegt initiatiefnemer Sjaak Verboom van de werkgroep. „Om de veertien dagen houden we een mannenavond in gebouw De Open Hof, dat niet herkenbaar is als kerk. We willen niemand afschrikken.”

Evangelisatie is dan ook niet het primaire doel. „We willen de liefde van Jezus laten zien door mensen aandacht te geven. Het gaat vooral om gezelligheid, maar er is alle ruimte om te bidden en aan Bijbelstudie te doen als men daarom vraagt. De avonden kunnen voor mensen een opstapje zijn om naar kerkdiensten te komen. Onder de bezoekers bevinden zich zowel moslims als christenen.”

Deze werkgroep, waarin dertien kerken in Harderwijk zijn vertegenwoordigd, verleent al langer hulp aan vluchtelingen. Zo vinden onder de paraplu van de werkgroep wekelijks kerkdiensten plaats. Die trekken dertig à zeventig bezoekers.