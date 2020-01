Hotelkamers in Friese kerken

In Friesland start dit jaar een proef met pop-up hotelkamers in kerken. Het gaat om een initiatief van ”Heilige nachten”. De provincie stelt 45.000 euro beschikbaar voor de proef en de opstartfase. De proef duurt van maart tot en met september in vijftien kerken. Vijf ervan zijn reeds hotel. De initiatiefnemers zoeken nog kerken die mee willen doen.

Liefhebbers kunnen via heiligenachten.nl een overnachting in een Friese kerk boeken. Deze kerken staan leeg of zijn op zoek naar een bestemming. Veertig procent van de opbrengst gaat direct terug naar de kerk. Hiermee kan een deel van het onderhoud van het kerkgebouw bekostigd worden. Het is de bedoeling van Heilige Nachten om het concept over heel Nederland uit te rollen als de proef in Friesland succesvol verloopt.

Heilige Nachten schrijft op haar site: „Kom slapen in een kerk en heb de hele ruimte voor jezelf en je reisgezelschap. Heilige Nachten is een pop up concept: zonder aantasting van de waarden van de kerk is een knusse ”huiskamer” gecreëerd waar je kunt overnachten. Wij zorgen ervoor dat je je thuis voelt. Je boekt de overnachting niet alleen voor jouw plezier. Want door jouw overnachting draag je bij aan het voortbestaan van iconische kerkgebouwen en hun verhalen.”