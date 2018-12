Hoop voor Oost-Groningers

In Oost-Groningen hebben weinig mensen iets met de kerk. Maar in Oostwold wordt toch het goede nieuws verteld: „Christus is de wereld met Zichzelf verzoenende.”

Aan het einde van een lange oprijlaan staat de hervormde kerk van Oostwold, oud en vierkant. Rechts ervan bevindt zich het domineeshuis, waarschijnlijk de grootste pastorie van Nederland. Voor de woning ligt een ”Groningse slingertoene”, met slingerpaden en een bank, beuken en grote eiken.

In de pastorie woont kerkelijk werker D. Vos. Vanuit zijn studeerkamer (zes bij vijf meter, drieënhalve meter hoog) kijkt Vos de ommelanden over en zegt: „Hier in Oost-Groningen hebben de meeste mensen niks met het geloof, maar God heeft alles met deze mensen. De kerkverlating is groot, maar God heeft de kerk niet verlaten.”

Vos kwam in 2012 naar Oostwold, met een gezin met acht kinderen. Zes jaar lang slaat hij inmiddels de hand aan de ploeg, verkondigt hij het Evangelie en spoort hij aan om God te zoeken. „Dit is kwetsbaar werk, maar alleszins de moeite waard. Soms zou ik echt wel weg willen lopen, maar de Heere houdt mij hier. Hij houdt hier het vuurtje brandend. Dat doe ik niet. Dat doet Hij gelukkig Zelf.”

Met Kerst preekte Vos in Oostwold over Titus 2:11: „Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.” „Kijk, dát geeft de Heere, ook aan Oost-Groningers. Hij blijft Zijn handen uitstrekken naar een volk dat naar Hem niet vraagt. Dat is genade. De kerk is zondig en hier zit een zondige voorganger. Toch wil de Heere het Woord voor ons gebruiken.”

Vos wil niet ontkennen dat hij weleens –net als Jona– de andere kant zou willen oplopen. „Maar als ik op de kansel sta, ervaar ik dat God Zijn Woord ons laat verkondigen. Kohlbrugge zegt: „We zijn niet blij over wat wij gedaan hebben of over wie wij zijn, maar over wat Jezus voor ons gedaan heeft en Wie Hij voor ons wil zijn.” En daarom blijf ik hier. Met Kerst heb ik tegen de mensen gezegd: „Lieve mensen, wat hebben wij er een puinhoop van gemaakt; maar de Heere is in onze puinhoop afgedaald om de rommel op te ruimen, om ons uit het puin omhoog te trekken. Zo werkt God. Ik zie het niet elke dag, maar daarom geloof ik het.”

Een kerkelijk werker kan in deze hoek van de provincie Groningen beter geen vruchten op zijn werk gaan zitten tellen, zegt hij. „Maar als Christus voor het voetlicht komt, dan is de toestand nooit hopeloos en is er geen mens reddeloos verloren.”

Of het ooit goedkomt met deze buurt? Vos: „Kijk in de kribbe. Er is genade voor een verloren wereld.”

serie Goed nieuws

Media berichten voortdurend over oorlogen, rampen, verdriet. Op deze laatste dag van het jaar verhalen met goed nieuws.