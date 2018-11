Hoogleraren en ND lanceren ”Dordttest”

De ”Dordttest” is vrijdag online gegaan. De test is er volgens de initiatiefnemers voor bedoeld om deelnemers te laten weten hoe remonstrants of contraremonstrants zij zijn.

De test is ontwikkeld door prof. dr. Joke van Saane, hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, en prof. dr. Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de VU. Zij ontwierpen de Dordttest in samenwerking met Uitgeverij Vuurbaak en het Nederlands Dagblad. Deelnemers kunnen 25 vragen beantwoorden – of 26, voor wie de vraag meerekent of men abonnee is van het Nederlands Dagblad. Daarna volgt de uitslag waaruit blijkt hoe remonstrants of contraremonstrants de deelnemer is.

De uitslag bestaat uit vijf verschillende categorieën: Arminius, de „klassieke remonstrant”; Cornelis, de „eigentijdse contraremonstrant”; Gomarus, „de hardcore contraremonstrant”; Olga, „godsdiensttwisten zijn aan u niet besteed”; of Rosalie, „een trotse vrijzinnige gelovige, die met beide benen in de moderne maatschappij staat.” De uitslag verschijnt groot in beeld, evenwel zonder toelichting op de manier waarop de beoordeling tot stand is gekomen.

Prof. Van Saane „vermoedt dat veel mensen remonstrantser zijn dan ze denken”, zo liet ze vrijdag in een interview met het Nederlands Dagblad weten. „Zelfs reformatorische christenen nemen standpunten over die passen bij het klassiek remonstrantisme van Arminius.”

dordttest.nl