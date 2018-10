Hooggerechtshof Pakistan behandelt zaak Asia Bibi

Het hooggerechtshof in Pakistan gaat de zaak van de ter dood veroordeelde christin Asia Bibi behandelen.

Dat deelde Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP) zaterdag mee.

Saiful Malook, de advocaat van Asia Bibi, bracht Van Dalen op de hoogte van het besluit van het hooggerechtshof om de zaak weer op te pakken. Een datum voor de behandeling van het hoger beroep is nog niet bekend.

Asia Bibi zit sinds 2009 gevangen. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf wegens godslastering. Een commissie van drie rechters die het hoger beroep van Asia Bibi in oktober 2014 had moeten behandelen, werd plotseling ontbonden. Sindsdien was haar rechtszaak ‘hangende’.