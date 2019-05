Hooggerechtshof India laat christen vrij

Vanuit India komt ook positief nieuws: het hooggerechtshof in het land heeft begin deze week een tot levenslang veroordeelde christen op borgtocht vrijgelaten.

Dat meldt de christelijke nieuwsdienst World Watch Monitor. Gornath Chalanseth zat samen met zes andere christenen vast op verdenking van de moord op de hindoeleider Swamy Lakshamanada Saraswati in augustus 2008. De zeven veroordeelden hebben altijd volgehouden onschuldig te zijn. De andere zes zitten nog vast. Ook zij dienden een verzoek in om te worden vrijgelaten, maar dat is nog niet in behandeling genomen.

De moord op Saraswati in Kandhamal, in de deelstaat Orissa, zorgde voor grote onrust in India. Hoewel de aanslag werd opgeëist door een maoïstische groepering, gaf die aanleiding tot een golf van geweld in het gebied tegen christenen. Er vonden lynchpartijen plaats en kerkgebouwen en huizen van christenen werden verwoest. Meer dan 50.000 christenen werden uit hun huizen verjaagd, bijna 100 christenen werden vermoord.