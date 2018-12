Hoofdingang Martinikerk Groningen gaat weer open

De hoofdingang van de Martinikerk in Groningen gaat weer open voor toeristen, zo deelt Hans van der Zee, directeur Binnenstadskerken Groningen, desgevraagd mee.

Binnenstadskerken Groningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van de drie historische binnenstadskerken in de stad Groningen: de Martinikerk, de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk.

Jaarlijks beklimmen zo’n 70.000 mensen de Martinitoren, maar brengen slechts 12.000 toeristen een bezoek aan de kerk. Dat heeft te maken met een tourniquet-systeem bij de toren, waardoor bezoekers wel naar de toren kunnen maar niet naar de kerk. Die is alleen maar te bereiken vanuit de rustige Sint Jansstraat en niet via de centraal gelegen Grote Markt.

Die situatie gaat veranderen. Het tourniquet verdwijnt en er komt een systeem met poortjes. De poortjes linksaf geven dan toegang tot de toren en de andere poortjes leiden naar de kerk. Het streven is dat de poortjes voor het nieuwe toeristenseizoen geplaatst zijn. Van der Zee: „Wat is er mooier voor een stel dat trouwt dan om via de hoofdingang binnen te komen?”

De middeleeuwse Martinikerk en -toren behoren tot de beroemdste historische gebouwen van Nederland.