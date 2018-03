Hongarije schenkt 32 miljoen voor herstel synagoges

Hongarije heeft 32 miljoen euro gereserveerd voor de restauratie van synagoges in heel Europa.

Dat zei de Hongaarse premier Orban maandag tijdens de opening van een gerestaureerde synagoge in Subotica, in Noord-Servië. Orban ziet het als een verplichting van iedereen om christenen en Joden in vrijheid te laten leven. „De Servische en de Hongaarse regering zijn verenigd in hun respect voor het Joodse volk.”

De synagoge in Subotica is de op een na grootste van Europa, na die in Boedapest, en heeft een capaciteit van 4000 mensen. Servië en de EU lieten de gevel in 2015 herstellen. De Hongaarse regering schonk 1,6 miljoen euro voor het interieur, het hek en de binnenplaats.