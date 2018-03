„Hongaarse stad te christelijk voor culturele hoofdstad Europa”

De Hongaarse stad Székesfehérvár wordt in 2023 geen culturele hoofdstad van Europa. De reden is dat het promotiefilmpje dat de stad instuurde „te christelijk en te blank” zou zijn.

Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad vrijdag 2 maart. Het rooms-katholieke weekblad sprak met de burgemeester van Székesfehérvár, András Cser-Palkovics.

Alle Europese steden kunnen meedoen met de verkiezing tot culturele hoofdstad. Ze moeten daarvoor een promotievideo insturen bij de Europese Unie. Een commissie kiest in een aantal rondes welke twee steden de titel krijgen. Deze week viel de beslissing welke steden naar de finale gaan.

De Hongaarse stad Székesfehérvár (een kleine 100.000 inwoners) viel in de laatste voorronde af vanwege de video die ze instuurde. „Dit is een propagandafilmpje voor een blank en christelijk Europa. Iedereen is er blank en gelukkig”, verklaarde een Belgisch lid van de beoordelingscommissie tegenover Hongarije. „Er zijn te veel blanke gelukkige mensen, te veel kruistekens en niet genoeg migranten in het promotiefilmpje.”

video

Burgemeester Cser-Palkovics noemt de beslissing jammer, maar zegt de uitslag te accepteren. Wel heeft hij vragen bij de reden waarom zijn filmpje werd afgekeurd. „Onze stad heeft nu eenmaal connecties met katholieke, protestantse en Joodse gemeenschappen. Het zijn onze historische wortels. Maar nog belangrijker: onze kerken zijn niet alleen religieus, maar zeker ook cultureel belangrijk voor ons. Dan mogen we dat ook laten zien in ons promotiefilmpje”, zo stelt hij tegenover het Katholiek Nieuwsblad.

Sinds 1985 draagt elk jaar een stad de titel culturele hoofdstad van Europa. Vanaf 2004 zijn het elk jaar twee steden. Dit jaren dragen Leeuwarden en Valletta (Malta) deze titel.