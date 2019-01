Hongaarse faculteit krijgt hulp na brand

De man die woensdag om het leven kwam tijdens een brand in het Ráday Collegium in Boedapest is de 46-jarige Zoltán Farkas.

Volgens de theologische faculteit van de Hongaarse Hervormde Kerk kwam Farkas uit Veszprém en liet hij een vrouw en vier schoolgaande dochters achter. Naast zijn werk in de informatica was hij bezig met een promotieonderzoek. Hij verbleef regelmatig in het Ráday Kollégium om aan dat onderzoek te werken.

Na de brand kreeg de faculteit veel materiële en financiële hulp. Sommige mensen gaven een heel maandsalaris. Ook de Hongaarse kerken in Roemenië sprongen bij. Naast kleding, laptops en telefoons werd tot nu toe 24,5 miljoen forint (bijna 8000 euro) gedoneerd. De Hongaarse president Orbán bezocht de faculteit en zegde zijn steun toe.