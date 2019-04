Honderden meldingen misbruik Jehova’s Getuigen

In het onderzoek naar seksueel misbruik onder Jehova’s Getuigen zijn tot nu toe enkele honderden meldingen binnengekomen.

Dat meldden onderzoekers van de Universiteit Utrecht zaterdag in het Algemeen Dagblad. Volgens de wetenschappers, die belast zijn met het misbruikonderzoek, zijn in de twee maanden na de start van het onderzoek zeker tweehonderd mensen naar voren gekomen met ervaringen van misbruik via een daarvoor opgericht digitaal meldpunt.

De onderzoekers willen niet veel kwijt over hun bevindingen, maar projectleider Kees van den Bos spreekt tegen het AD over „een flink aantal heel serieuze meldingen.”

In januari werd bekend dat de Universiteit Utrecht een onafhankelijk onderzoek startte naar misbruik onder Jehova’s Getuigen. De universiteit voert haar onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Tweede Kamer drong vorig jaar bij minister Dekker (Rechtsbescherming) aan op een onafhankelijk onderzoek. De minister vroeg in eerste instantie de Jehova’s Getuigen zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

Onderzoeker Van den Bos zegt tegen het AD dat de aanleiding voor het onderzoek „voorlopig bevestigd wordt: binnen de gemeenschap lijken veel meldingen van seksueel misbruik te zijn. Die zorgwekkende indruk hebben we voorlopig wel.”