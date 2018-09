Honderden brieven voor zondagsrust

Niet minder dan 335 brieven deed de Vereniging Zondagsrust eind augustus op de bus. De boodschap is gericht aan gemeentebesturen die na de verkiezingen zijn aangetreden. Secretaris D. Exalto: „Vaak krijgen we van de overheid een beleefde reactie. Particulieren reageren soms heel lelijk.”

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging –zoals de organisatie officieel heet– stuurde aan de colleges van B en W de volgende boodschap: „Neem de eerbiediging van de zondag in acht en verleen geen medewerking aan verdere uitholling van Gods heilig gebod.” Dat deed de organisatie in 2006, 2010 en 2014 ook al. „Nu de gemeenteraadsverkiezingen en lokale coalitievormingen achter de rug zijn, leek het ons goed om opnieuw een brief te versturen”, licht secretaris D. Exalto toe.

Op 24 augustus gingen ruim 300 enveloppen de deur uit. „We versturen vrijwel dagelijks een aantal brieven. Maar zelden hebben we zo veel brieven op één dag op de post gedaan”, aldus de secretaris.

Reacties

Inmiddels heeft de vereniging al enkele schriftelijke reacties ontvangen, zo laat voorzitter D. van der Sluis weten. „Gemeenten of andere overheden reageren vaak op een vergelijkbare manier. In veel gevallen staat er iets als: „We respecteren uw overtuiging, maar we doen er niets mee.” Soms worden we uitgenodigd om te spreken tijdens een commissievergadering, zoals onlangs in een Veluwse gemeente gebeurde. Op andere plaatsen wordt onze brief besproken in een vergadering van de gemeenteraad.”

In een enkel geval reageert een gemeente positief. „Vaak komt zo’n reactie uit een plaats met een grote christelijke meerderheid in de gemeenteraad”, aldus Van der Sluis.

Secretaris Exalto vult aan: „Van particulieren of bedrijven die we aanschrijven, komen weleens heel lelijke reacties binnen. Sommige daarvan kunnen we vanwege het taalgebruik of de dreigende toonzetting niet opnemen in ons jaarverslag.”

Liefde

In de brieven die de Vereniging Zondagsrust verstuurt, probeert men „in liefde” naar voren te brengen wat het vierde gebod betekent. „Het houden van Gods geboden betaamt alle mensen. Het is erg dat steeds minder mensen daar iets van weten.”

De redenen om brieven te schrijven, zijn in de loop der jaren niet veranderd. „Er werd en wordt steeds gewezen op het heilzame van Gods geboden”, licht Exalto toe. „Vlak na de oprichting van onze vereniging in 1954 werden de brieven vooral verstuurd vanwege zaken als een kermis of circus op zondag, of een zwembad dat ’s zondags geopend was. Die evenementen leidden nog tot een relatief beperkte toeloop van mensen. Maar de laatste jaren wordt een veel massaler publiek getrokken naar winkelstraten en grootschalige evenementen in binnensteden.”

Zondagswet

Recent was de Vereniging Zondagsrust betrokken bij een kort geding over een housefestival in Alkmaar. „We werden benaderd door een particulier die om onze medewerking vroeg. We werden in het ongelijk gesteld. Maar in onze brief aan de verschillende colleges hebben we nu wel een alinea met informatie over de Zondagswet opgenomen.”

De kwestie Alkmaar betekent volgens het bestuur niet dat de Vereniging Zondagsrust in de toekomst actief naar de rechter zal stappen. „Als vereniging zullen we zelf geen rechtszaken aanspannen. Wel is de vereni- ging bereid om een verzoek tot ondersteuning te overwegen.”

Het bestuur gaat door met het verzenden van brieven, inspreken tijdens raads- en commissievergaderingen en het verspreiden van lectuur over de dag des Heeren. Voorzitter Van der Sluis verwijst naar een uitspraak van de negentiende-eeuwse Schotse predikant M’Cheyne: „Hij zei: „Verdedig de dag des Heeren en doe een bezadigd en onverschrokken getuigenis horen tegen elke ontheiliging van die dag. Gebruik al uw invloed, hetzij als overheid, als onderwijzer, huisvader of vriend, zowel in uw openbaar als huiselijk leven, om de dag des Heeren te verdedigen. Deze verplichting is op u gelegd door het vierde gebod.” Dat is precies waarom wij dit werk doen. Moge het zijn onder de zegen des Heeren.”