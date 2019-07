Honderdduizend Bijbels voor Noord-Korea

Als de grenzen van Noord-Korea opengaan, wil de directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, dr. Jae Min Ho, honderdduizend Bijbels hebben klaarliggen om aan de andere kant van de grens uit te delen. Maar ook Zuid-Korea heeft volgens Ho behoefte aan een nieuwe Bijbelvertaling.

Dat vertelde de directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap deze maand tegen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Haarlem, toen hij daar op werkbezoek was. „We willen voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea opengaan”, aldus Ho. „Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen hebben we een missie.” Hij heeft al meer dan de helft van het benodigde budget bijeengebracht.

Volgens Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) wonen er ongeveer honderdduizend christenen in het gesloten Noord-Korea, van wie er naar schatting dertigduizend in strafkampen zitten.

Het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich nu in voor de 30.000 vluchtelingen die door de jaren heen naar Zuid-Korea zijn uitgeweken. Ze kunnen een gratis Bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.

Overigens is er al langer sprake van initiatieven om Noord-Koreanen nu al van Bijbels te voorzien. De Amerikaans-Koreaanse evangelist Kenneth Bae, die twee jaar in het communistische land gevangenzat, laat sinds zijn vrijlating in 2014 flessen rijst met Bijbels naar Noord-Korea drijven. Dat bleek recent uit een video van de Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten. Ook Open Doors verspreidt Bijbels in het land dat al jaren op nummer één staat van de landen met de meeste christenvervolging, liet de organisatie vorige week weten.

Het is voor Noord-Koreanen levensgevaarlijk om een Bijbel te bezitten. Volgens Open Doors instrueren Noord-Koreaanse leraren hun leerlingen op te letten of zij bij hun ouders een klein zwart boek zien en dit vervolgens door te brieven aan hun docenten. Het valt de organisatie op dat in het gesloten land desondanks „God door de generaties heen werkt” en kleinkinderen van christelijke grootouders tot geloof komen.

Uitdaging

Ook in Zuid-Korea werkt het Koreaans Bijbelgenootschap aan verspreiding van de Bijbel, aldus directeur Ho tegenover het NBG. Hoewel ruim 40 procent van de bevolking christen is, wordt er volgens hem steeds minder in de Bijbel gelezen: „Sinds de eeuwwisseling neemt de secularisatie toe en de kerkgroei af. Net als in Europa zijn veel gelovigen welvarend geworden en weggedreven van hun traditionele christelijke waarden.”

Ho gaf aan dat het een grote uitdaging is om Zuid-Koreaanse jongeren met de Bijbel te bereiken. Het Koreaans Bijbelgenootschap wil daarvoor een nieuwe Koreaanse Bijbelvertaling op de markt brengen. De Koreaanse kerk beschikt nu over een vertaling uit 1911, die diverse keren is gereviseerd. De vertaling in modern Koreaans moet in 2021 verschijnen en is bedoeld om „Gods Woord opnieuw bij het hart van de Koreaanse christenen te brengen.”

Kampioen

Het Koreaans Bijbelgenootschap wil ook digitale middelen inzetten om de jongere generatie te stimuleren tot Bijbellezen. Om de nieuwe Bijbelvertaling heen gaat het Bijbelgenootschap daarom een „community” bouwen, in samenwerking met het NBG, vertelde Ho. Tijdens zijn werkbezoek bestudeerde hij de site debijbel.nl van het NBG. De organisatie is volgens hem een „kampioen” in digitale Bijbelverspreiding. „Het NBG heeft ook allerlei materiaal ontwikkeld voor scholieren, gezinnen met kinderen en de zondagsschool. Dat kan heel bruikbaar zijn voor ons land.”