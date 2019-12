Honderd jaar protestantse kerk in Brunssum/Treebeek

Het was op 26 oktober honderd jaar geleden dat de gereformeerde kerk in het Limburgse Treebeek werd opgericht. Dat meldt de site van de protestantse gemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf. Op 3 november herdachten de protestantse gemeente en de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Brunssum dit in een gezamenlijke kerkdienst van de Opstandingskerk te Brunssum.

De eerste gereformeerde kerk in Limburg werd in 1911 in Venlo gesticht. Daarna volgden Heerlen (1915), Treebeek (1919), Maastricht (1919), Roermond (1920) en Geleen (1930). Van die zes gemeenten gingen er twee mee met de vrijmaking in 1944: die van Brunssum/Treebeek en Maastricht. De gemeente in Maastricht koos in 1967 voor de Nederlands gereformeerden. Later ontstonden er vrijgemaakt gereformeerd kerken in Venlo (1997) en Maastricht (2004). De gereformeerde kerk vrijgemaakt te Brunssum komt samen in de Opstandingskerk. Deze gemeente omvat ongeveer 220 mensen.

De protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf bestaat uit de voormalige protestantse Pelgrimsgemeente te Brunssum, de protestantse gemeenten te Heerlen en Oude Mijnstreek. In 2018 telde de gemeente ruim 2000 leden. Na sluiting van de mijnen trokken veel gemeenteleden weg.