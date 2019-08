Homoseksuele pastoor vecht ontslag aan

De vorige maand ontslagen pastoor Pierre Valkering van de Amsterdamse Vredeskerk vecht zijn ontslag aan. Dat zegt hij in een interview dat zaterdag verschijnt in het Algemeen Dagblad (AD).

De pastoor werd geschorst nadat hij in april bekendmaakte dat hij homoseksueel is, wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.

In het interview met het AD stelt Valkering dat hij beroep heeft aangetekend bij het bisdom Haarlem-Amsterdam van de Rooms-Katholieke Kerk, omdat hij naar eigen zeggen „zijn leven allang gebeterd heeft.”

Zondag, tijdens de jaarlijkse Pride Amsterdam, verzorgt Valkering de Bijbellezing tijdens een speciale Pride kerkdienst.