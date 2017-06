Het zegenen van homo’s in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch op Roze Zaterdag gaat niet door. Bisschop De Korte meldt dat hij „omwille van de eenheid” ervoor kiest om de toestemming in te trekken. Dat meldt Omroep Brabant.

Roze Zaterdag, een homo-evenement op 24 juni in Den Bosch, zou van start gaan met een viering in de Sint-Janskathedraal. Daar zou een zegening plaatsvinden van bezoekers. Er zal nog wel een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden, maar in een andere kerk.