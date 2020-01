Hoger beroep rond Jodenzeug Wittenberg waarschijnlijk niet behandeld

Het hoger beroep over de ”Judensau” (Jodenzeug) op de buitenmuur van de Stadskerk in de Duitse Lutherstad Wittenberg wordt waarschijnlijk niet in behandeling genomen. Dat meldde de Süddeutsche Zeitung dinsdag.

De verwachting is dat het hoger beroep wordt afgewezen, aldus rechter Volker Buchloh dinsdag in een toelichting. Michael Dülmann, lid van de Joodse gemeente in Berlijn, wil dat het 700 jaar oude antisemitische reliëf wordt verwijderd. Al eerder had een rechtbank de klacht van Dülmann afgewezen.

