Hofkerk Goor zet in op verduurzaming

De Hofkerk in Goor (Overijssel) zet in op verduurzaming, meldt de Nieuwsbrief GroeneKerken.

Vrijwilligers uit de protestantse gemeente Goor hebben deze zomer groente en fruit verbouwd op gemeentelijke grond die anders niet in gebruik zou zijn. De opbrengst van de grote tuin is bestemd voor de lokale eetgroepen, zoals in de Hofkerk. De rest gaat naar de voedselbank. Bij de eetprojecten is er samenwerking met de organisatie Stadslandbouw.

In 2018 is een werkgroep van de kerkelijke gemeente aan de slag gegaan om de kerk te verduurzamen. Deze heeft zich eerst ingezet voor het gebruik van fairtrade koffie en thee. De weerstand vanwege de hogere prijs, die er eerst was, is weg. Ook wordt gebruik gemaakt van groene schoonmaakmiddelen en wordt afval gescheiden afgevoerd. Inmiddels zijn er 25 zonnepanelen op het dak van kerkelijk centrum De Klokkenkamp geplaatst. Men wil er nog meer plaatsen.

GroeneKerken stimuleert geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming en zorg voor Gods schepping. GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tear en Maatschappij van Welstand. Er hebben zich inmiddels meer dan 300 kerken aangesloten. De 300e deelnemer was deze zomer de hervormde gemeente Hierden.