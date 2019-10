HOE verlegt focus naar buitenland

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) gaat zich de komende jaren meer richten op de ontwikkeling van christelijke gemeenten in Oost-Europa.

Dat maakte de stichting bekend in het meerjarenbeleidsplan 2019-2024 dat vrijdag werd gepresenteerd. In de afgelopen vijf jaar was er een sterke focus gelegd op de interne organisatie, schrijft de stichting. „Efficiënt handelen en effectieve hulpverlening waren daarbij de drijfveren, naast benutten van de capaciteiten van onze medewerkers.”

De komende periode ligt de focus op de doorontwikkeling van de partnerorganisaties. „Dit betekent dat HOE vraaggestuurde en goed onderbouwde ondersteuning geeft aan lokale christelijke gemeenten of organisaties in Oost-Europa. Uitgangspunt daarbij zijn de christelijke gemeenten in Oost-Europa en hun ontwikkeling en niet de mogelijkheden en visie van HOE.”

Bij hulp aan lokale gemeenten is „de eer en verheerlijking van Gods naam voor HOE het belangrijkste aspect en niet de operationele projectuitvoering.”