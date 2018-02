HOE start campagne voor gemeenteopbouw Oost-Europa

De stichting Hulp Oost-Europa (HOE) start de campagne ”Gedeeld geloof”, die zich richt op gemeenteopbouw in Oost-Europa.

De stichting stelde maandag dat er in Oost-Europa vraag is naar vorming en toerusting van gemeenteleden, voorgangers en jongeren.

Via de campagne stimuleert HOE plaatselijke kerken in Oost-Europa om gemeenteopbouw mogelijk te maken. Bureaumanager André Lichtendonk hoopt dat kerkelijke gemeenten in Nederland een financiële bijdrage leveren aan de vorming en toerusting in Oost-Europa. HOE ondersteunt onder meer evangelisatieweken voor kinderen en jongeren, conferenties voor voorgangers en de uitgave van (kinder)bijbels, een kinderblad en een Pools kerkblad.