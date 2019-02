Hoe moslims in Kobani na het kalifaat de weg naar de kerk vonden

Het is inmiddels vier jaar geleden dat de strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) werden verdreven uit Kobani, een stad op de Syrisch-Turkse grens. Afgelopen najaar opende er voor het eerst in dertig jaar een christelijke kerk.

De bezoekers van de ”Church of the Brethren”, die gelieerd is aan de achttiende-eeuwse Duitse baptistische denominatie van de ”Schwarzenauer Brüder”, bestaan deels uit moslims die zeggen dat ze christen werden nadat ze met eigen ogen hadden gezien waar een extreme interpretatie van de islam in het kalifaat van IS toe leidde.

Een van hen is de 23-jarige Farhad Jasim. „Als IS de islam vertegenwoordigt, wil ik geen moslim meer zijn”, zegt hij in een artikel dat het Amerikaanse nieuwsmedium NBC News afgelopen weekend publiceerde. „Hun god is niet de mijne.”

Gevangen

Jasim, die een baan heeft als werktuigbouwkundige, bekeerde zich naar eigen zeggen eind vorig jaar tot het christendom. IS hield hem in 2016 voor een halfjaar gevangen, nadat de strijders ontdekten dat hij de basisprincipes van de islam niet kende. In de periode van zijn gevangenschap werd hij gemarteld en gedwongen om de Koran te lezen, vertelt hij. „Nadat ik hun brute acties met mijn eigen ogen had aanschouwd, begon ik sceptisch te worden over mijn geloof.”

Jasim besloot de kerk te bezoeken om zelf te onderzoeken wat daar precies gebeurde. „Het duurde niet lang voordat ik ontdekte dat het christendom de religie was waar ik naar op zoek was”, zegt hij. Maar het breken met de islam betekende ook het beëindigen van de relatie met zijn ouders en andere familieleden. Jasim hoopt dat zijn geliefden zich ook zélf zullen bekeren.

Taboe

Er rust een taboe op bekeringen in Syrië, legt Omar (38), een van de bestuurders van de kerk, uit. Om veiligheidsredenen wil hij niet dat zijn achternaam genoemd wordt. De priester van de kerk wilde liever helemaal niet aan een interview meewerken. „Zelfs onder het Syrische regime voor de revolutie was het ten strengste verboden om van godsdienst te veranderen, zowel van de islam naar het christendom als omgekeerd. En onder IS was het veranderen van je godsdienst zelfs onvoorstelbaar. IS zou je meteen ter dood brengen.”

Veel inwoners van de stad zijn nog altijd bezig met het verwerken van de emotionele schade die de brutaliteit van IS heeft veroorzaakt, zegt Omar. Toch ervaart hij een openheid voor het christendom onder de mensen in Kobani. „De meeste broeders hier in de kerk zijn hier gekomen door wat IS hun en hun families heeft aangedaan. Niemand van hen is gedwongen zich te bekeren. Ons wapen is juist het gebed, het verspreiden van de geest van liefde, broederschap en tolerantie.”

Gruweldaden

Net als Jasim keerde ook Firas (47) de islam zes maanden geleden de rug toe na het zien van de gruweldaden van IS, zo vertelt hij aan de Amerikaanse journalist. „Leden van IS terroriseerden mensen en gingen vervolgens naar de moskee om tot Allah te bidden. Na hun gebed kwamen ze de moskee weer uit en terroriseerden ze de mensen opnieuw”, zegt de boer, die liever niet met zijn achternaam genoemd wordt. Met zijn vrouw en drie dochters leefde Firas twee jaar lang onder IS-bewind in Oost-Syrië. Hij herinnert zich de dreigingen en straffen van IS tegen eenieder die zich tegen de geloofsovertuiging van de groepering verzette.

Kooien

Zo zag Firas hoe burgers op hete zomerdagen tijdens de vastenmaand ramadan op de openbare weg werden opgesloten in kooien, omdat ze hadden gegeten of gedronken tijdens de daglichtperiode, terwijl dat niet was toegestaan. „Ik zag ook mannen en tieners die met een zweep werden geslagen omdat ze hadden gerookt. Mannen met een andere geaardheid werden gedood en hun lichamen werden vervolgens van hoge gebouwen naar beneden gegooid”, aldus Firas. „Dit was hun islam.”

Firas zegt overigens dat hij zich niet tegen zijn oude geloof op zich heeft gekeerd. Zijn verwanten zijn allemaal conservatieve moslims gebleven. Het was de bruutheid van het kalifaat die hem uiteindelijk teveel werd. „Als de hemel gemaakt is voor IS-strijders en hun geloof, zou ik liever zelf in de hel terechtkomen dan met hen herenigd te zijn op dezelfde plaats, zelfs als dat het paradijs is.”