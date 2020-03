Hoe ging het zondag? „Digitale infrastructuur is ook een zegen”

Tal van kerkdiensten waren zondag afgelast of anders ingevuld, soms met alleen de predikant, de ouderling van dienst, de koster en de organist. Een belronde.

Ds. J. van Vulpen, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Urk (Maranatha): „De veiligheidsregio Flevoland vaardigde vrijdagavond een noodverordening uit, waardoor bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verboden waren. Daarop is besloten alle kerkdiensten met gemeenteleden af te gelasten. We hebben twee diensten in de Immanuelkerk gehouden, waarbij de kerkenraad aanwezig was. Gemeenteleden konden die volgen via Urk FM, de kerktelefoon, kerkdienstgemist.nl of via YouTube. Die laatste optie was nieuw. Gezinnen hebben er massaal gebruik van gemaakt. Gemeenteleden konden digitaal hun collecte afdragen op de website van de kerk: 2, 5 of 10 euro. Op zondagochtend was meer dan de helft van de reguliere opbrengst al binnen.”

A. A. Gorter, tweede voorzitter van de gereformeerde gemeente te Amersfoort: „Onze gemeente telt duizend leden, die verdeeld zijn over tien wijken. Gisterochtend is wijk 1 in de kerk ontvangen, gistermiddag wijk 2. De overige wijken hebben thuis via livestream meegeluisterd. Voor de kerkenraad was het vanzelfsprekend dat we ons hielden aan de instructies van de overheid. Dat hebben gemeenteleden ook gewaardeerd. Onderaan de kansel heeft de ouderling van dienst ds. W. Visscher geen hand gegeven, maar is in een toeknik met het hoofd elkaar de zegen toegewenst. We hebben een voorbeeldfunctie richting de gemeente, ook al doen zulke besluiten ambtelijk wel pijn.”

Scriba A. Bouman van de hersteld hervormde gemeente in Staphorst: „De diensten zijn gisteren in rust verlopen. De kerkenraad had eerst het besluit genomen om de vakken in de kerk te verdelen en de twee afzonderlijke gebouwen bij de kerk te benutten, zodat de gemeente zo’n 500 tot 600 bezoekers kon bergen. Maar we kregen daarover veel kritiek van de publieke opinie, hoewel de burgemeester er positief tegenover stond. De veiligheidsregio heeft ten slotte de verantwoordelijkheid bij ons neergelegd, zonder overigens een advies te geven. De gemeente heeft zondag voor het kerkgebouw het maximale aantal van 100 personen aangehouden, die naar het alfabet zijn toegelaten. Beide diensten werden in de kerk door 100 personen bezocht. In de bijgebouwen kwamen 35 tot 50 mensen. Na afloop konden de mensen de kerk afzonderlijk verlaten en werd ervoor gezorgd dat de drie groepen niet met elkaar in aanraking kwamen.”

Scriba H. Morren van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld: „De gemeenteleden hebben gehoor gegeven hebben aan de oproep om niet naar de kerk te komen en gebruik te maken van de streamer die voor deze gelegenheid beschikbaar was gesteld om de beide preken te beluisteren. Er waren zo’n 90 personen aanwezig in de kerk, waaronder een rouwdragende familie die het op prijs stelde om bij de dienst aanwezig te zijn.”

Ds. J. B. ten Hove, predikant van de hervormde wijkgemeente Vredeskerk in Veenendaal: „We ervaren het als een bemoediging dat de dienst van het Woord zondag mocht doorgaan. ’s Morgens heb ik in de eigen gemeente gepreekt voor de kerkenraadsleden met enkele van hun gezinsleden en zo’n vijf gemeenteleden die toch waren gekomen. De rest van de gemeente luisterde op afstand mee. ’s Avonds zou ik elders voorgaan, maar die dienst werd geannuleerd. In de eigen gemeente preekte een gastpredikant. Ik heb met mijn gezin thuis meegeluisterd. Dat was een goede ervaring. Wat dat betreft, is de digitale infrastructuur ook een zegen van deze tijd.”

Ds. T. A. Bakker, hersteld hervormd predikant te Nieuwe-Tonge: „Gisteren preekte ik niet in mijn eigen gemeente. In Nieuwe-Tonge zijn gemeenteleden vanaf 70 jaar gevraagd thuis te blijven. Er werden honderd mensen in de kerkzaal toegelaten. Ik hoorde dat er ’s ochtends ongeveer zestig en ’s avonds tachtig kerkgangers waren. Mijn preekbeurten in Werkendam en Nieuwaal, gemeenten met minder dan honderd kerkgangers, gingen gewoon door. De boodschap was uit Psalm 99: De Heere regeert. Dat is in deze crisistijd belangrijk om te beklemtonen: alles is onzeker, maar God is de grote Wereldkoning. Het loopt Hem niet uit de hand.”

In de Schildkerk in Rijssen is ds. L. P. Blom zondag verbonden aan de hervormde gemeente, wijk 1. De bevestigings- en intrededienst waren door de omstandigheden ineengeschoven. Behalve de kerkenraad zat een handvol genodigden in de kerk.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. van der Meijden uit Bergambacht (oud-predikant van wijk 1). Hij sprak over 1 Thessalonicenzen 1, met als thema ”Het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt!”

Ds. Blom sprak bij zijn intrede over 1 Thessalonicenzen 2:8. Het thema was ”Deel je geloof en deel je leven.” De predikant, die van hervormd Barneveld (wijk 5) kwam, werd welkom geheten door ds. Van der Meijden en toegesproken door ds. D. M. Elsman namens de werkgemeenschap van predikanten en het ministerie van predikanten, en door J. Harbers, voorzitter van de kerkenraad van wijk 1. Harbers las ook een welkomstbrief voor van burgemeester A. C. Hofland die vanwege de coronacrisis niet aanwezig was.