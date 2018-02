Hoe christenen moeten omgaan met de informatie-explosie

Er is meer nieuws dan ooit. Een doordeweekse uitgave van het Reformatorisch Dagblad bevat waarschijnlijk meer informatie dan een zeventiende-eeuwse Nederlander in zijn hele leven zou tegenkomen. Maar aan die informatie-explosie zit wel een keerzijde.

Read Mercer Schuchardt, docent communicatie aan Wheaton College in de Verenigde Staten, schreef een inzichtgevend boekje over alles wat met media, journalistiek en communicatie te maken heeft. Niet uitputtend natuurlijk –het boekje telt 129 bladzijden–, maar de belangrijke vragen komen aan bod: wat zijn media, hoe ga ik als christen om met informatie, en –actueel– met nepnieuws?

Het boek ”Media, Journalism, and Communication” maakt deel uit van de serie ”Reclaiming the intellectual tradition”, die studenten van universiteiten en hogescholen wil toerusten voor hun staan in de seculiere maatschappij. Eerder verschenen er delen over onder meer een christelijke levensbeschouwing (Philip G. Ryken), natuurwetenschappen (John A. Bloom) en politiek denken (Hunter Baker). Een waardevolle reeks, die jonge mensen heel wat bagage meegeeft vanuit de (intellectuele) rijkdom van het christendom.

Retorica

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is het voor de mens niet meer mogelijk om alles te weten, schrijft Schuchardt. Kennis van communicatie ziet hij als het beste middel om de samenhang tussen taal, psychologie, filosofie, economie, theologie, biologie en tientallen andere disciplines te zien. Niet voor niets vinden werkgevers het belangrijk dat hun werknemers communicatief vaardig zijn. Niet zozeer dat ze over grote retorische talenten beschikken, maar vooral dat ze weten hoe de informatiestromen lopen. Dat ze een weg kunnen vinden in de 34 gigabyte aan dagelijkse informatie per persoon per dag. Dat ze weten hoe sociale media als Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat werken.

Impact

Dat is de theorie. Vervolgens gaat Schuchardt naar de praktijk. Op welke manieren liegen de media tegen je? Hoe vormen ze een alternatief voor religie? Hoe komt het dat het steeds moeilijker wordt om media te doorgronden? En hoe kun je media gebruiken zonder zelf gebruikt te worden?

De impact van de media op het leven is veel groter dan mensen denken. Op kinderen bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten heeft een kind gemiddeld 14 uur per week ”face to face” contact met zijn ouders. Maar hij kijkt 35 uur per week naar een beeldscherm. Een orthodoxe christen zit gemiddeld drie uur per week in de kerk, terwijl hij meer dan 84 uur per week met een of andere vorm van media bezig is. De boodschap: veel informatie komt niet via ouders, leerkrachten of predikanten tot ons, maar via de media.

Schuchardt zet zijn lezers aan het denken: „God vraagt eenvoudigweg een tiende van je geld en een zevende van je tijd. De tienden en de sabbat zijn twee manieren om erachter te komen wat God van je wil. Als je die op de meest strikte en letterlijke manier zou opvatten, zullen de resultaten tamelijk schokkend zijn.”

Mensen kunnen verkeerd omgaan met media, dat is duidelijk. Schuchardt ziet een christelijke identiteit –de verbondenheid met Christus– als het enige tegengif. In de ontmoeting met anderen, behoren christenen „het evangelie te belichamen.” De media spelen daarin een ondergeschikte rol.

Media, Journalism, and Communication: A Student’s Guide, Read Mercer Schuchardt; uitg. Crossway, Wheaton, 2018; ISBN 978 1 4335 3514 7; 129 blz.; $11,99.